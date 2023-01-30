ВСУ под Сватово разгромили спецназ россиян 2 30.01.2023, 16:52

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Оккупантов подорвали в броневике.

На Сватовском направлении фронта ВСУ подорвали группу российских разведчиков, которая погибла в полном составе в ходе вылазки в сторону украинских позиций. Россиян ликвидировали в минувшую субботу, 28 января, пишет dialog.ua.

Выяснилось, что 39-летний спецназовец, командир роты разведки из Вологды Андрей Голубев по кличке Нерв после ночной вылазки забирал свое подразделение на броневике МТЛБ, который после обнаружения артиллерийским ударом накрыли ВСУ. От взрыва российское МТЛБ перевернулся, в результате спецназовец погиб вместе со своим подразделением прямо в броневике.

Суммарно ВСУ ликвидировали как минимум 6 российских оккупантов из спецназа разведки ВС РФ. По всей вероятности, россияне погибли после мощного взрыва броневика, однако знакомые не хотят распространять травмирующие подробности ликвидации оккупантов.

Детали гибели оккупантов в социальной сети «Вконтакте» рассказал знакомый погибшего. У россиян в социальных сетях траур. У погибшего оккупанта по кличке Нерв осталось двое маленьких детей, пишут россияне.

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