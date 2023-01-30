ВСУ развивают атаки на некоторых участках фронта: карта боев 30.01.2023, 16:15

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Британская разведка обновила карту войны в Украине на 30 января.

Украинские защитники продолжают держать оборону по всей линии фронта на востоке, где идут активные боевые действия. В то же время Вооруженные силы Украины на некоторых участках развивают атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Согласно карте боевых действий от британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области. Путинские войска штурмуют позиции украинских бойцов в районе Авдеевки, недалеко от оккупированного Донецка, вблизи Бахмута, Спорного, Угледара.

Зафиксировано небольшое продвижение врага в районе Соледара, где несколько месяцев продолжались городские бои.

В то же время подразделения ВСУ продолжают атаки на Лиманском направлении, чтобы прорвать оборону врага на линии Кременная-Сватово в Луганской области.

На других участках фронта, в частности, в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, ситуация остается стабильной. Российские войска не имеют успехов, но активно обстреливают прифронтовые территории.

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