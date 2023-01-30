Из России бегут даже те артисты, которые вначале поддерживали войну в Украине 14 30.01.2023, 16:28

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Денис Устименко

Рэпер Джиган пытается получить гражданство Израиля.

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко, более известный под сценическим именем Джиган, который в прошлом году поддерживал войну в Украине и даже осуждал тех, кто бежит от мобилизации за рубеж, теперь решил обзавестись гражданством Израиля, передает Диалог.UA по материалам российских интернет-ресурсов.

Как сообщают русскоязычные ТГ-каналы, недавно рэпера заметили в МВД города Хайфы в ожидании проверки на получение гражданства.

Интересно, что Джиган раньше гастролировал в аннексированном Крыму, из-за чего попал в базу «Миротворца», а в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал «спецоперацию», посмеявшись над теми, кто бежит от мобилизации за рубеж.

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