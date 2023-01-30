Как белорусам ускорить прогрев салона авто зимой

Как белорусам ускорить прогрев салона авто зимой1
- 30.01.2023, 16:31
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Полезные рекомендации автомеханика.
«Можно ли как-то ускорить прогрев салона автомобиля зимой? Если да, то как?», - спросил у aif.by житель Гродно.
Можно. «Ускорить прогрев поможет рециркуляция воздуха внутри салона автомобиля. В зависимости от марки авто функция включается при помощи рычага или кнопки, - объясняет автомеханик Денис Гамеза.
- Благодаря рециркуляции приток воздуха с улицы будет ограничен за счет блокировки заслонки. В итоге автомобиль перестанет забирать холодный воздух, и внутри машины будет теплее.
После прогрева салона нужно отключить режим рециркуляции во избежание запотевания стекол. Также не спешите включать вентилятор печки. Сделайте это лишь через две-три минуты после начала прогрева машины и не включайте вентилятор на полную мощность. Оптимальна вторая скорость».