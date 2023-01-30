Как белорусам ускорить прогрев салона авто зимой 1 30.01.2023, 16:31

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Полезные рекомендации автомеханика.

«Можно ли как-то ускорить прогрев салона автомобиля зимой? Если да, то как?», - спросил у aif.by житель Гродно.

Можно. «Ускорить прогрев поможет рециркуляция воздуха внутри салона автомобиля. В зависимости от марки авто функция включается при помощи рычага или кнопки, - объясняет автомеханик Денис Гамеза.

- Благодаря рециркуляции приток воздуха с улицы будет ограничен за счет блокировки заслонки. В итоге автомобиль перестанет забирать холодный воздух, и внутри машины будет теплее.

Вот так выглядит кнопка рециркуляции.

После прогрева салона нужно отключить режим рециркуляции во избежание запотевания стекол. Также не спешите включать вентилятор печки. Сделайте это лишь через две-три минуты после начала прогрева машины и не включайте вентилятор на полную мощность. Оптимальна вторая скорость».

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