Речной бой под Херсоном: дрон ВСУ затопил «русский военный корабль» 30.01.2023, 16:53

1,612

Яркие видеокадры дерзкой операции.

Подводный флот РФ получил очередное пополнение в плавнях между Херсоном и Олешками: бойцы ВСУ затопили вражеский катер с помощью беспилотника.

Судно с российской ДРГ потерпело поражение у побережья одного из островов на реке Конка.

Яркие видеокадры затопления катера российских военных в ходе «речного боя» с украинским БПЛА под Херсоном были обнародованы 28 января телеграмм-каналом «Стальные шершни».

Отмечается, что в бою применялись кумулятивные боеприпасы Ш-2СМ. В результате поражения российская лодка загорелась и пошла ко дну.

Успешная операция – на счете спецподразделения Альфа Службы безопасности Украины. Локацию съемки идентифицировали OSINT-исследователи в Twitter-сообществе Special Kherson Cat. Точка с координатами 46.6151540, 32.6405938 находится на реке Конка – у побережья одного из островов между деоккупированным Херсоном и временно подконтрольными врагу Олешками.

Отметим, что именно по территории этих островов и плавней в дельте Днепра сейчас проходит линия разграничения под Херсоном. По информации Сил обороны Юга, эту зону в полной мере не контролирует ни одна из сторон – здесь активно действуют как российские диверсионно-разведывательные группы, так и Силы специальных операций ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».