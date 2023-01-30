Бизнес семьи «табачного кошелька Лукашенко» продолжает разрастаться 10 30.01.2023, 17:21

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В Минске и регионах за 2022 год открыли больше 100 «Табакерок».

Сеть «Табакерок» в прошлом году в Беларуси приросла более чем сотней объектов торговли. В основном это были киоски по продаже табачных изделий, следует из данных торгового реестра. Активнее всего свои точки семья «табачного кошелька Лукашенко» открывала в столице, пишет «Зеркало».

В 2022 году компания «Энерго-Оил», принадлежащая семье бизнесмена Алексея Олексина, открыла 112 новых торговых точек. Среди них 2 магазина, 3 автомагазина, 4 павильона и 102 киоска. Самым урожайным для «табачного короля» стал июнь, когда заработали сразу 26 объектов торговли.

Новые «Табакерки» появились не только в Минске, но также 4 в Борисове, 7 — в Витебске, 5 — в Гомеле, по две — в Новополоцке, Мозыре, Речице, Руденске, Бобруйске.

Кстати, за неполный январь 2023 года компания открыла еще два торговых объекта — в Ивацевичах и в Климовичах.

Всего в торговом реестре сейчас насчитывается 3028 объектов «Энерго-Оил». Абсолютное большинство из них — киоски.

Кому принадлежит компания «Энерго-Оил»

Компания «Энерго-Оил» принадлежит семье Алексея Олексина. Сам бизнесмен, которого называют приближенным к Лукашенко, находится под санкциями. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанк» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» оказалась под санкциями. А в апреле прошлого года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.

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