Новый русский балаган 1 Алексей Нестеренко

30.01.2023, 17:17

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Чем закончатся эпические разборки между Пригожиным и Гиркиным.

Эпические разборки между Пригожиным и Гиркиным-Стрелковым набирают обороты, и происходит это по совершенно объективным причинам. В новом аудиообращении к опоненту Пригожин, например, обещает доставить того на «товарищеский суд совета командиров Донбасса», после чего отправить, так и быть, «командиром отделения штурмовиков в самое пекло», а если тот струсит, то Пригожин лично нассыт ему на лицо. И еще много прочих фирменных ништяков.

К этому балагану время от времени подключаются-оключаются различные персонажи с обеих сторон, однако пригожинская партия звучит гораздо увереннее. В частности, в его репертуаре уже выступили, например, Рогозин с Безлером, тогда как на стороне Гиркина — лишь пару добровольцев-идеалистов.

Собственно, история начала развиваться с того момента, когда Пригожина вынесло из его привычной зоны комфорта в широкую информационную повестку. Ранее он отличался максимальной закрытостью: старательно и агрессивно прятался от медиа, фильтровал любую информацию о себе и своей деятельности. Даже раздобыть его реальное фото в определенный период считалось среди журналистов огромной удачей, чуть ли не сенсацией.

Но после 24 февраля 2022 года все изменилось. Приняв участие в открытой войне, он теперь вынужден постоянно находиться на виду. Основательно разогрев выросшую вокруг себя аудиторю, ему приходится поддерживать «температуру» любыми способами, в том числе эпатажными действиями и заявлениями.

Внезапно массу сложностей в поддержании «горения» ему добавил прямой путинский запрет использовать в качестве дров Генштаб Минобороны РФ. Регулярные медиаподжоги генштабовских дуболомов были очень выгодны для имиджа собственника ЧВК «Вагнер», так как совпадали с мнением большинства его аудитории, а значит находили в ее сердцах живой и теплый отклик.

На этой почве они сошлись с Рамзаном Кадыровым, который на пиар-визитах собственных боевиков в тыловые зоны боевых действий в Украине принялся через соцсети укреплять и выстраивать собственный имидж. А провалы на фронте точно так же сваливал на генералов российской армии, как было в ситуации с Лапиным.

И тут внезапно «топливо» отняли. Мало того, именно армия получила путинское благословение и финансы, на которые явно рассчитывал Пригожин. Лапина вернули на службу и назначили на руководящую должность, а Герасимова официально назначили «главным по войне». А пригожинского фаворита Суровикина, кроме бегства из Херсона прославившегося разве что чудовищной в своей нелепой бессмысленности растратой дефицитных ракет на обстрелы украинской инфраструктуры, пристегнули лично к Герасимову на короткий поводок со строгим ошейником.

Кадыров моментально слинял обратно к себе в Чечню. Полулежа-полусидя в замшевом кресле посреди позолоченых интерьеров собственного дворца, находясь на относительно безопасном расстоянии от Америки, он время от времени выпускает в ее адрес вяло-угрожающие тик-ток пузыри. При этом его отряды практически полностью исчезли из публичного информационного пространства зоны боевых действий (в основном всплывают в тыловых криминальных сводках, фигурируя как правило в эпизодах с сексуальным насилием в отношении своих же россиян обоих полов), а от родных и близких погибших во имя его личного имиджа чеченцев ему приходится буквально прятаться за спинами своих ручных убийц.

Тогда как Пригожин угодил в реальные траблы. Угробив в штурмах Соледара более двух третей личного состава, который он умудрился набрать всевозможными способами для взятия этого шахтного ПГТ, он внезапно обнаружил себя без финансов, боеприпасов, поддержки на поле боя со стороны ВС РФ. Пригожин вдруг обнаружил себя на виду у собственной аудитории, стоящим посреди сцены с полной охапкой горящих углей, которые ему в последний момент запретили пересыпать на голову Герасимова. Оно печет, гореть самому глупо и неприятно, а поддерживать настроение аудитории нужно. И если Генштаб и Герасимова трогать больше нельзя, то кого можно?

А!.. Вот же он! Гиркин, или как тебя там, или сюда. Ютуб-шмутуб реконструктор под псевдонимом «Стрелков». Бывший ФСБшник с «широко раскрытыми документами прикрытия». Достаточно раскрученный, чтобы за его счет затухающее и начинающее сильно смердеть гниющими трупами личное пригожинское инфополе хорошенько полыхнуло свежим пламенем. Ну хотя бы на какой-то период, пока не найдется новая жертва.

Ну и понеслось. Слово за слово, взаимные обвинения. Жесткие и конкретные наезды прожженого уголовника Пригожина и лениво-тревожные попытки ютубного реконструктора-имперца отбиться от неожиданно упавшего ему на голову противостояния. Уж никак не ожидал он получить на одного себя навал всего того, что изначально рассчитывалось для целого Генштаба МО РФ.

Публичный разрыв Пригожиным Гиркина-Стрелкова, словно тряпки тузиком, состоится в любом случае. У Пригожина просто нет другого выбора. Градус эпатажа в его ситуации понижать смертельно опасно, а поддерживать нужное горение внезапно оказалось нечем. Уже нельзя просто отползти обратно в Африку и вернуться к контролю добычи алмазов и золота, словно ничего не случилось. Пригожин азартно поднял ставки и поставил на карту буквально всё, что имел, но в результате излишней самоуверенности умудрился не только просрать собственные ресурсы, но и проломить пределы выделенной ему кормовой базы. Ввалившись на чужую, принаждлежащую руководству Минобороны, от которой он до сих пор материально-технически зависел, Евгений Викторович попробовал навести там свои порядки и угодил в медвежий капкан. В приступе ярости, в поисках на ком сорваться, он сумел сцапать зазевавшегося рядом реконструктора Гиркина-Стрелкова, паразитирующего в «нейтральной зоне» на чужих интересах, и принялся его демонстративно ощипывать, пытаясь устроить из этого процесса отдельное представление.

Вывернуться Игорю Всеволодовичу Гиркину из цепких пригожинских когтей удастся лишь в том случае, если проблемы Евгения Викторовича Пригожина резко усугубятся настолько, что ему просто станет не до развлечения. Те, кто стоят за Гиркиным, сегодня лезть ради него в противостояние с воспаленным Пригожиным не рискнут. Тем более, что Гиркин сам ранее выбрал в качестве жертвы для наездов министра обороны России Шойгу, публичо оскорбляя его и называя «фанерным маршалом».

Сам Гиркин вырваться тем более не сможет, но и приканчивать его сразу Пригожину не выгодно. Так что истерический визг, задорное рычание и облака разлетающихся перьев обеспечены зрителям на неопределенно длительное время.

От Гиркина вследствие этого перформанса вряд ли что-то останется. Разве что на потеху.

Найдет ли Пригожин для себя выход в неумолимо меняющейся обстановке, в которой его рычаги контроля над ситуацией резко укоротились, тоже под большим вопросом. Под его управлением действительно стоит большая армия. Но это армия уже не зеков, а тех, кого он припрятал-приберег для гораздо более выгодных проектов. Об этой армии нужно заботиться: хорошо кормить, хорошо одевать, хорошо оснащать, и главное — обеспечивать работой, результат которой покроет расходы. Осложнение доступа к ресурсам ставит под угрозу существование всего пригожинского проекта в природе.

А вот тут и начинаются главные, не зависящие от Пригожина переменные. И совсем другая история.

Алексей Нестеренко, site.ua

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