ВСУ ударили по месту базирования «ЛНР» в Алчевске 1 30.01.2023, 17:31

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Оккупанты показали воронку от HIMARS.

ВСУ ударили из HIMARS по месту базирования «ЛНР» во временно оккупированном Алчевске Луганской области.

Так представители террористической организации «ЛНР» объяснили громкие взрывы, прогремевшие на территории населенного пункта, расположенного в 60 км от ближайшей линии фронта, а в подтверждение показали двухметровую воронку.

Видеокадры, демонстрирующие якобы последствия ночного поражения частного сектора в Алчевске в Луганской области ракетами HIMARS, обнародовали 30 января в телеграмм-канале так называемой «народной милиции ЛНР».

«Эксперт» самопровозглашенного «представительства ЛНР в СЦКК» Алексей Гетманский заявил, что ВСУ якобы обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS, и для наглядности залез в двухметровую воронку во дворе одного из домов.

В комментариях к сообщению специалисты отмечают, что предыдущие воронки от HIMARS в этой местности выглядели иначе: отверстия, продемонстрированные роспропагандистами, скорее напоминают результат попадания снарядов С-300 или «Точка-У».

Стоит отметить, что Алчевск – бывший крупный промышленный центр Луганщины, с 2014 года временно оккупированный Российской Федерацией. Здесь расположены многочисленные тыловые объекты противника: склады с боеприпасами, узлы снабжения, места базирования армии и т.д. До ближайших возможных позиций ВСУ – не менее 60 км.

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