«Трибуна»: В офис «Шахтера» пришли силовики 5 30.01.2023, 17:48

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Перед этим был задержан спортивный директор солигорского футбольного клуба.

Как стало известно «Трибуне», в Солигорске в офисе футбольного клуба «Шахтера» проходят «проверки». В понедельник, 30 января, в клуб приехали представители силовых структур, в том числе имея при себе оружие.

22 января стало известно о том, что в Минске задержан спортивный директор «Шахтера» Владимир Нидергаус.

Минувший сезон команда завершила на первом месте высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу.

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