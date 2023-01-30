В РФ обанкротился поставщик крепкого алкоголя из Беларуси 4 30.01.2023, 17:57

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Компания насобирала долгов почти на два миллиона долларов.

Московская компания «Лион Алко» в 2018 году взяла в кредит у Альфа-Банка на сумму в $1,8 млн под гарантию одного из трех крупнейших белорусских производителей крепкого алкоголя. Когда не смогла погасить долг, это сделал за нее «Завод Бульбашъ», к которому перешли финансовые требования, сообщает OL.

Согласно информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в середине прошлого года белорусский завод инициировал в московском суде введение процедуры наблюдения в «Лион Алко». А во второй половине января компания была признана банкротом, и по ней начато конкурсное производство.

«Лион Алко» была создана в 2004 году для продвижения продукции белорусского предприятия на российском рынке.

Ее основными владельцами являются Роман Борок, латвийская компания Bulbash и известный латвийский алкотрейдер Василий Асташенков. Bulbash до недавнего времени была 100%-ным собственником ООО «Завод Бульбашъ» под Минском и недвижимости в белорусской столице, известной как офисный комплекс Riviera Plaza. «Завод Бульбашъ» также один из учредителей известного производителя спиртного в Беларуси — «Винокурни Нарочь».

В свою очередь контрольной долей в латвийской компании Bulbash владеют Сергей Борок (отец упоминавшегося выше Романа) и Василий Асташенков.

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