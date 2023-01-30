Врач рассказала, как сохранить стройность зимой 30.01.2023, 18:15

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Пять главных моментов.

Если не следить за своими ежедневными повадками, то зимнего набора веса избежать не удастся. Именно в этот период многие склонны набирать вес.

Специалисты отмечают, что по мере понижения температуры снижается и мотивация к движению. А это, соответственно, один из самых распространенных факторов, вызывающих увеличение веса в это время года.

Кроме того, недостаток витамина D, низкая температура тела и отсутствие ежедневных физических упражнений могут привести к тому, что впоследствии человек легко наберет вес. Диетолог Джинал Патель рассказала порталу HealthShots, вызывающего набор весов зимой.

Что вызывает набор веса зимой:

1. Употребление высококалорийной пищи. Такие «комфортные» продукты как печенье, шоколадный торт или кекс также содержат натрий и заставляют вас набирать лишние килограммы.

2. Чрезмерное употребление алкоголя. Употребление алкоголя в умеренных количествах может быть нормальным, однако его чрезмерное потребление, безусловно, может нанести больше вреда.

3. Отсутствие физической активности. Следует помнить, что без физических упражнений диета не поможет вам похудеть. А из-за холодной погоды люди избегают занятий спортом, так и набирают вес.

4. Праздничный стресс. Большое количество стресса, недостаток сна увеличат в организме гормоны стресса кортизола и адреналина. В результате вам будет трудно легко восстановить повседневную жизнь.

5. Слишком много сна. Из-за режима сна ваша физическая форма может отойти на второй план. Ведь когда на улице холодно, все, что вы хотите делать, это просто валяться в постели.

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