В Минске задержали певицу Александру Захарик
- 30.01.2023, 18:56
Она находится на Окрестина.
Утром 30 января силовики задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, дома у нее прошел обыск. Ей инкриминируют ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них»). Сейчас она находится на Окрестина.
Александра Захарик — белорусская певица в стиле соул, джаз, фанк. Участвовала в проекте «Голос» и отборе на «Евровидение».