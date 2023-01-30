В Минске задержали певицу Александру Захарик 30.01.2023, 18:56

Она находится на Окрестина.

Утром 30 января силовики задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, дома у нее прошел обыск. Ей инкриминируют ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них»). Сейчас она находится на Окрестина.

Александра Захарик — белорусская певица в стиле соул, джаз, фанк. Участвовала в проекте «Голос» и отборе на «Евровидение».

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