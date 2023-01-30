Правящая партия Германии не исключила поставки истребителей Украине 4 30.01.2023, 19:10

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Ранее о готовности передать истребители F-16 и дальнобойное оружие Украине заявила Польша.

Германия не станет стороной конфликта в войне Украины и России, однако продолжит переговоры с союзниками по поводу поставок вооружения любого типа Киеву. Об этом заявила сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен, отвечая на вопрос о вероятности отправки немецких истребителей украинским военным.

Эскен не стала прямо отрицать поставку боевых самолетов в будущем, отметив, что «решающим фактором является то, чтобы Германия и НАТО не стали стороной в этой войне». В то же время очень важно дать понять президенту России Владимиру Путину, что Берлин каждым своим решением «отвергает российскую агрессию», заявила Эскен.

Ранее о готовности передать многоцелевые истребители F-16 и дальнобойное оружие Украине заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Однако, отметил он, Варшава должна согласовать все подобные вопросы с партнерами по НАТО.

«Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласовываем с нашими партнерами по НАТО, включая поставку Patriot и организацию мощной танковой группировки», — отметил Моравецкий.

«Как и несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет передаваться по согласованию со странами НАТО. Мы будем действовать в полной координации», — добавил он.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал эти слова Моравецкого «позитивным сигналом».

Представительница Министерства обороны США Сабрина Сингх ранее подчеркнула, что Пентагон не исключает поставки Киеву американских истребителей F-16. «Мы точно ничего не собираемся снимать с повестки», — отметила она.

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