Франция и Австралия займутся производством снарядов для Украины 1 30.01.2023, 19:46

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Страны заключили многомиллионное соглашение.

Франция и Австралия договорились о производстве и поставках 155-мм снарядов Украине для поддержки в войне против России.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает 20 minutes.

Он уточнил, что речь идет о несколько тысяч снарядов.

«Несколько тысяч 155-мм снарядов будут произведены совместно», — заявил он.

В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами «многомиллионным проектом» Австралии и «новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью».

30 января в Министерстве обороны Франции подтвердили подписание совместного с Италией контракта на покупку до 700 ракет к зенитным ракетным комплексам SAMP-T.

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