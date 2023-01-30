ЕС должен согласовать санкции против режима Лукашенко на этой неделе 1 30.01.2023, 20:01

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Ограничения против режима могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на РФ.

Европейский Союз должен согласовать новый пакет санкции против Беларуси из-за участия в войне России против Украины уже на этой неделе.

Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Журналист также сообщил, что десятый санкционный пакет против России должен быть представлен примерно через две недели.

По его словам, санкции должны быть согласованы до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщалось ранее, ЕС готовит новые меры против режима Лукашенко, чтобы прекратить обход санкций в отношении России компаниями, переправляющими запрещенные товары через ее соседа.

Bloomberg отмечало, что ограничения против Беларуси могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию.

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