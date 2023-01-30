Польша выделит наибольшее количество средств на оборону среди стран НАТО 1 30.01.2023, 20:02

Страна выделит 4% ВВП на армию.

Польша, накануне выразившая готовность передать Украине истребители F-16, заявила, что в этом году потратит на оборону больше всего среди стран НАТО. Об этом время пресс-конференции в городе Седльце на востоке РП сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Укринформ».

«Война в Украине приводит к тому, что мы должны вооружаться еще быстрее. Поэтому в этом году мы предпримем беспрецедентное усилие: 4% ВВП на польскую армию. Это может быть наибольший процент средств, предназначенных на армию, среди всех стран НАТО», — отметил глава польского правительства.

Моравецкий добавил, что благодаря этому Польша будет еще более безопасной вместе с другими союзниками по НАТО.

В 2022 году больше всего на оборону среди стран НАТО по доле ВВП выделили Греция (3,76% ВВП), США (3,47%) и Польша (2,42%).

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