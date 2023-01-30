Вода в ручье под Молодечно три раза за неделю изменила цвет 2 30.01.2023, 21:12

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иллюстрационное фото

Что происходит?

Ручей в Молодечно продолжает менять цвета. За одну неделю он был красным, зеленым, синим. А вчера покрылся масляными пятнами. Местные жители говорят, что проблемы с этим водоемом – или, как его еще называют, ливневой канавой – продолжается не первый год. Молодечненская районная инспекция Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды это подтверждает. «Белсат» поговорил о разноцветном ручье с молодеченцами, чиновниками, местным журналистом и экологом.

Этот ручей течет по улице Святоянской в Молодечно. Пять дней назад он покраснел и об этом написали местные группы в соцсетях. Через два дня стал зеленым. Еще через день – синим. Вчера же покрылся масляными пятнами. Ручей из Святоянской впадает в реку Ушу, Уша – в Вилию.

«Я здесь живу девять лет и постоянно с этой канавой какая-то проблемы. Пятнами солярки покрывается часто, воняет бензином. Но чтобы так цвет меняла, я первый раз увидел», – рассказал нам местный житель, приусадебный участок которого чуть дальше от места, где увидели разноцветный ручей.

Подтверждает его слова и другая жительница – Тамара. С ней поговорили журналисты местной «Региональной газеты». Тамара говорит, что проблеме лет 20, все это время по ручью спускают химические отходы, местные жители писали обращения чиновникам, однако, по ее словам, «никаких подтверждений, что по канаве текут бензин и нефть, вроде не находили». После дождя от речки / ручья / ливневки начинает вонять.

«В такое время воздух должен быть свежим и чистым, а мы, жители, просто задыхаемся от запаха бензина и не выходим из домов ни в сад, ни в огород. Это настоящая беда! Масляные пятна я не раз видела своими глазами. И еще проблемы иногда случаются в выходные. А все проверки приезжают в будние и не после дождя. Может, поэтому они ничего и не находят?» – говорит Тамара.

Кто может быть причастен?

Мы посмотрели по карте, какие предприятия находятся рядом с ливневкой.

У устья – на Вильнюсской, 40 – есть трансформаторный завод «Руэлта» (дочь российского завода); маленький магазин, продающий автохимию; автозаправка и магазин шин. На самой улице Святоянской есть филиал ГП Миноблтоплива Молодечненского Гортопсбыта (предприятие обеспечивает население твердым топливом: дровами и торфом).

Ручей проходит под путепроводом и идет вдоль железной дороги. Сама территория, по которой он течет, как нам рассказали на условиях анонимности в райисполкоме Молодечно, частично принадлежит ОАО «Электромодуль», частично – Молодечненской нефтебазе (Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт). Но оба эти предприятия не находятся вблизи ручья.

«Нам остается только гадать на кофейной гуще, потому что я, например, точно не могу сказать, что вот такое предприятие точно что-то сливает. У меня только предположения, как и у местных жителей. Знают ли виновного в районной инспекции? Опять же, это только мои предположения. Чернов сразу же заявил, что виновник найден. Инспекторы говорят, что на самом деле неизвестно, кто и что слил. Они там сами путаются в показаниях. Можно предположить, что если проблеме минимум с десяток лет, то в инспекции все же знают, кто это делает. И просто закрывают глаза. Почему? Тут опять только предположения. Если говорить о нефтебазе, например, то она расположена не так близко к ручью. «Руэлта» рядом, да. Но «Руэлта» только в 2006 купила участок в Молодечно, сам завод открылся еще позже», – рассказывает нам местный журналист.

Что говорят или как путаются чиновники?

На следующий день после распространения информации о красной воде, «Край.бай» – местный портал, близкий к властям – взял комментарий у начальника Молодечненской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Владислава Чернова. Вот что он заявил:

«Вреда природе нет. А вот разгильдяйство работников одного из городских предприятий есть… Они экономят на установке очистных сооружений и сбрасывают отходы производства в воду, как правило, ближе к вечеру, когда заканчивается рабочий день. Нам уже известно, кто это сделал. Люди будут наказаны, даже покажем их по телевизору. Ливневка сегодня под путепроводом уже обычного вида».

Потом «обычного вида» ливневка сменилась с красной на зеленую, затем на синюю, потом добавились масляные пятна.

Мы позвонили инспектору Ивану Мелюку – Чернов его непосредственный руководитель. Иван Мелюк не знал, что разговаривает с журналистами, мы представились местными жителями.

– Кто-то слил краску. Но там красители не опасны для человека и для природы. По протоколу испытаний нашей лаборатории там превышения ПДК (предельно допустимые концентрации вредных веществ – Ред.) ни по чему не обнаружено, только по взвешенным частицам – грубо говоря, это тот самый песок. Сейчас в ливневку все стекает, дороги песком посыпают, это все туда… И то, даже превышение ПДК буквально на полпроцента превышение. Все.

– А масляные пятна? Местные жители говорят, что проблеме не менее десятка лет.

– Ну а по нефтяным пятнам есть нюансы. Но на выпуске в Ушу мы контролируем… там УП «Коммунальник». По нефтепродуктам превышение было небольшое только в конце позапрошлого года. А так ничего страшного нет.

– Местные говорят, что эта вода разливается на огороды.

– Да, может такое быть при паводках.

– Так вы знаете, кто виноват в сливах? Чернов сказал, что вы уже знаете.

– Позвоните Чернову тогда и спросите у него. Я пока могу только сказать, что идет административный процесс.

Чернов и Мелюк работают в Молодечненской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Есть еще Молодечненская межрайонная инспекция, которая подчиняется Минской областной, а та – Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте РБ.

Мы написали запрос в межрайонную инспекцию. В ответ получили следующее:

«Признаки нарушения природоохранного законодательства на территории населенных пунктов расследует Молодечненская районная инспекция Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Дополнительно можем сообщить, что о проблеме службам известно, виновные установлены. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, что подтвердили лабораторные исследования данной воды».

Сложно понять, знают ли инспекторы, кто загрязнил ручей. Мы продолжим следить за развитием событий. Чернов пообещал порталу «Край.бай» назвать виновных.

Что думает эколог?

Беларусский эколог говорит, что без лабораторных результатов анализов воды попытка понять, кто и что слил в ручей, не имеет смысла. После красной воды эколог высказывал предположение, что причина может быть в оксиде железа. При этом рассказал, что химических веществ, которые могут окрасить воду, несколько. После зеленой эксперт заговорил о хроме. После синей стало понятнее, что в ручей сливают краску.

«Скорее всего, просроченную. Это достаточно опасно, но если бы сливали летом в жару, последствия могли бы быть более серьезные. Теперь нужно мониторить речку. Может быть мертвая рыба, а может и ничего не произойти. Лучше любые изменения фотографировать и отправлять в инспекцию да журналистам, чтобы проблему не забыли. Если бы до сих пор могли существовать общественные активисты, то пробу воды отвезли бы в лабораторию и мы бы знали точно, что в ней содержится. Но это могут сделать и местные жители», – говорит эколог.

С 1 февраля в Беларуси начинают действовать новые экологические нормы эксплуатации сточных вод, обязательные для юридических и физических лиц. Это большой документ на 40 страниц, в котором подробно рассказывается, как очищать сточные воды. Но в документе нет никакой информации об ответственности за нарушение требований.

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