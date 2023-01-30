Блинкен обсудил с Нетаньяху всестороннюю поддержку Украины 1 30.01.2023, 21:24

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США провел переговоры с премьер-министром Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Одной из тем обсуждений была поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и Нетаньяху.

«Мы обсудили углубление сотрудничества для противостояния дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Подобно тому, как Иран долгое время поддерживал нападающих на израильтян и другие народы террористов, режим (в Тегеране - ред.) сейчас поставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных мирных жителей в Украине», - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Россия также поставляет оружие Ирану в рамках сотрудничества между странами.

«Нынешние зверства со стороны России лишь подчеркивают важность предоставления поддержки Украине во всех ее потребностях - в гуманитарной, экономической и оборонной сферах, пока она смело защищает своих людей и право на существование. Это тема, которую мы также сегодня обсудили», - заявил Блинкен.

При этом в ходе общей пресс-конференции с главой МИД Израиля Эли Коэном Блинкен отметил, что США ценят гуманитарную помощь Украине от Израиля.

«Мы с нетерпением ждем возможности обсудить, что еще мы можем сделать (для Украины - ред.)», - добавил госсекретарь.

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