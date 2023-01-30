Украинские десантники уничтожили штурмовую группу «вагнеровцев» под Марьинкой 1 30.01.2023, 21:31

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Видеофакт.

Возле Марьинки на Донетчине десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм российской армии. Противнику нанесли существенные потери.

Об этом сообщил пресс-центр десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Там рассказали, что российская пехота силами около роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы захватить штурмом.

«Коварство замысла врага заключалось в том, что в это время он непрерывно атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии. На этом же участке его штурмовой отряд пытался подойти «тихо», без огневой помощи своей арты», - отмечают в пресс-центре.

Благодаря аэроразведке николаевских десантников движение противника вовремя обнаружили. По противнику нанесли огневое поражение с активным применением сбросов боеприпасов с дронов.

«Понеся значительные потери, противник отказался от своих планов и под прикрытием дымового занавеса оккупанты скрылись, бросив на поле боя своих погибших», - говорится в сообщении.

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