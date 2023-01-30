Bloomberg узнал о решении Германии сократить закупки СПГ из России 30.01.2023, 23:13

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Правительство ФРГ уже проинформировало об этом решении немецкие компании.

Германия работает над ограничением импорта российского СПГ, сообщает Bloomberg со ссылкой на ответ замминистра энергетики Патрика Грейхена оппозиционным депутатам.

«Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтоб, по возможности, исключить закупки российского СПГ», — отметил замминистра. По его словам, правительство «не поддерживает закупки российского СПГ».

Представитель Минэкономики Германии, которое также ответственно за энергетику, отказался от комментариев для агентства.

Европейские страны после сокращения поставок трубопроводного газа из России стали наращивать поставки СПГ. Так, Financial Times в ноябре писала, что в первые десять месяцев 2022 года Евросоюз закупил на 42% больше российского СПГ, чем за аналогичный период годом ранее. По данным агентства Refinitiv, страны Евросоюза в 2022 году увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) на 58%, до 101 млн т.

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