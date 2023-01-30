Белорусы стали переводить за границу вдвое меньше денег 30.01.2023, 23:38

Сократилась и средняя сумма перевода.

Денежные переводы белорусов за границу через доступные международные системы переводов в IV квартале 2022 года сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили изданию Office Life в Национальном банке.

В октябре — декабре белорусы перевели за границу почти 43,6 млн долларов в эквиваленте, тогда как в предыдущем квартале было почти 79,4 млн долларов. Меньше было только в I квартале года — свыше 40,8 млн долларов.

Сократилась и средняя сумма перевода — с 525,26 доллара до 267,99 доллара.

При этом в получении средств из-за границы динамика иная: с середины года идет поступательное снижение. Если во II квартале было 115,2 млн долларов, то в III — 59,3 млн долларов, в IV — 49,2 млн долларов.

А вот заметного изменения в суммах здесь не произошло: в среднем в течение года белорусам переводили 298,44 доллара.

Судя по системам, через которые поступали деньги, речь идет в основном о переводах в Россию и страны СНГ. Ведь использовались системы переводов «Юнистрим», «Золотая Корона», Money Gram, Contact, «Сбербанк онлайн».

Оказание услуг системами RIA Money Transfer и Western Union на территории Беларуси приостановлено.

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