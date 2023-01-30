США успешно испытали гиперзвуковую ракету HAWC 30.01.2023, 23:54

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Все поставленные задачи были выполнены.

Соединенные Штаты провели очередное успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC, сообщает управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

«Выполнено еще одно успешное летное испытание прототипа по программе HAWC (ракета с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем)», — говорится в сообщении. Отмечается, что все поставленные задачи были выполнены.

Ракету разрабатывает компания Lockheed Martin. Во время испытаний она развила скорость в 5 Мах (6,1 тыс. км в час) на высоте более 18 км и пролетела около 483 км.

В октябре прошлого года США также отчитались об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Как сообщили в ВМС США, тогда были проверены навигационное оборудование и телеметрия.

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