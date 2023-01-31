В Плещеницах сожгли машину начальника Логойского РОВД 1 31.01.2023, 11:03

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иллюстрационное фото

Пожар вспыхнул ночью 24 января.

В Плешеницах сгорел автомобиль начальника ГАИ Логойского РОВД. Происшествие случилось еще 24 января около двух часов ночи, пишет телеграм-канал «Логойск (не)официально».

Сообщается, что причиной пожара был поджог. Подозреваемым в совершении пожара оказался местный житель, который, как сообщается, во всем признался.

Причиной поджога стало то, что примерно за месяц до инцидента его лишили водительских прав на пять лет и оштрафовали на 200 базовых (тогда это 6400 рублей) за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом и причинение значительного ущерба). В ожидании суда он находится под стражей.

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