В Плещеницах сожгли машину начальника Логойского РОВД

В Плещеницах сожгли машину начальника Логойского РОВД1
- 31.01.2023, 11:03
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Пожар вспыхнул ночью 24 января.
В Плешеницах сгорел автомобиль начальника ГАИ Логойского РОВД. Происшествие случилось еще 24 января около двух часов ночи, пишет телеграм-канал «Логойск (не)официально».
Сообщается, что причиной пожара был поджог. Подозреваемым в совершении пожара оказался местный житель, который, как сообщается, во всем признался.
Причиной поджога стало то, что примерно за месяц до инцидента его лишили водительских прав на пять лет и оштрафовали на 200 базовых (тогда это 6400 рублей) за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом и причинение значительного ущерба). В ожидании суда он находится под стражей.