ВСУ ломают планы Кремля: РФ может перенести наступление 31.01.2023, 11:03

4,240

Украинская армия заставила противника топтаться на месте.

Защитники Украины ломают планы российских оккупантов. Они остановили наступление захватчиков на нескольких направлениях.

Поэтому российский диктатор Владимир Путин может изменить сроки или направления запланированного наступления. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала «FREEДОМ».

Он отмечает, что страна-агрессор сейчас «вернулась к использованию своей традиционной армии», то есть воюет за счет огромной массы войск с низким техническим обеспечением. Эти люди прошли определенную подготовку, однако нельзя говорить, что они способны действовать на поле боя серьезно и мотивированно, отмечает Грабский.

По словам эксперта, оккупантам для активных боевых действий не хватает обученных людей и техники. Поэтому захватчики могут переносить сроки крупного наступления, которое хочет провести Путин.

«Отчаянные бои, которые ведут наши войска на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, у Кременной, ломают планы российских оккупантов. Им для поддержания такого высокого темпа наступления требуется основной ресурс – люди и еще раз люди. С техникой у них не всё так хорошо, как им бы хотелось. Поэтому сейчас сроки наступления могут переноситься, менять направление движения», – отмечает эксперт.

Враги пытались продвигаться в Запорожской области, начинали атаку в районе Угледара, однако такие попытки провалились. Сейчас противник топчется на месте.

Отчаянные и безуспешные попытки оккупантов продвинуться на различных направлениях дают возможность предположить, что, несмотря на большое количество ресурсов, противник во время запланированного наступления не сможет добиться победы оперативного или тем более стратегического уровня. Такое наступление имело бы смысл, если бы у армии РФ было достаточно сил, чтобы атаковать с нескольких направлений. Однако захватчики сейчас могут наступали едва с одного направления, говорит Грабский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».