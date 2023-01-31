Белорусским студентам запретили праздновать День святого Валентина 18 31.01.2023, 18:02

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Администрация ВУЗа угрожает дисциплинарным взысканием.

Студенческие организации БГУ, которые занимаются подготовкой различных мероприятий, получили распоряжение от ректората — в этом году никакого празднования Дня святого Валентина. Ранее в учебных заведениях уже запрещали мероприятия, приуроченные к Хэллоуину. Журналисты «Зеркала» пообщались со студентами БГУ и попробовали узнать в ректорате, что не так с Днем всех влюбленных.

Студентка БГУ Наталья рассказала, что ее факультет каждый год готовил праздничные мероприятия к 14 февраля. Например, «быстрые свидания» или просмотры романтических фильмов. Однако в 2023 году и педагоги-организаторы общежития, и члены студенческого союза факультета предупредили: от проректора по воспитательной работе БГУ пришел запрет на празднование Дня всех влюбленных.

— Нам не пояснили, в чем именно проблема этого праздника, просто донесли такую информацию. Можно разве что переименовать мероприятия. Это непонятно для нас, потому что каждый год проводились разные мероприятия в тематике Дня святого Валентина: и на факультете, и в общежитиях. А Хэллоуин запретили праздновать еще пару лет назад, — поясняет Наталья.

Девушка говорит, что обойти запрет и провести запланированные мероприятия в общежитии не получится из-за «банальной бюрократии». Нужно разрешение председателей студенческих организаций, а на День святого Валентина уже стоит бан.

— Если все равно провести, то это может угрожать дисциплинарным взысканием. Они могут быть разной степени тяжести. Например, могут не заселить в общежитие в следующем году или вообще выселить сейчас. Это касается любых мероприятий, которые проводятся без разрешения и необходимых документов, — объясняет девушка.

Аналогичную информацию нам подтвердили студенты других факультетов БГУ: химического, филологического и журналистики. По их словам, запрет направили студенческим и творческим союзам университета.

— Нам довели, что мы не празднуем такие праздники как День святого Валентина или Хеллоуин, — говорит член студенческого союза БГУ Ирина. — Объясняют это тем, что данные праздники являются западными, никакого отношения к нам и нашей культуре не имеют.

По словам Ирины, студенты договорились обойти «запрет»: не будут афишировать мероприятия и писать о них в соцсетях студенческого союза.

— Соцсети у нас мониторятся администрацией и все публикации проходят жесткую цензуру. Поэтому теперь праздник всех влюбленных мы указывать тоже не будем, проведем скрыто. До запрета каждый год День всех влюбленных отмечали открыто, не прятались. Сейчас приходится искать такие выходы, — добавляет студентка.

Журналистка «Зеркала» как заинтересованная студентка позвонила проректору по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ Анне Бакун и спросила, что не так с Днем святого Валентина и почему его теперь нельзя праздновать. В ректорате, сославшись на «иерархию в общении», посоветовали обратиться к кураторам в университете либо записаться на прием к проректору в определенное время.

Напомним, в декабре 2022 года Совет министров Беларуси постановил исключить празднование Хэллоуина и использование зарубежных персонажей вроде игрушек Хагги Вагги в учреждениях образования. Это якобы противоречит традиционным ценностям белорусского народа. Вместо этого Совет министров рекомендовал выработать «предложения по культурному импортозамещению и укреплению духовно-нравственной безопасности».

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