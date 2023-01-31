«Ник и Майк»: Поездка Лукашенко в Зимбабве принесла больше мемов, чем результатов 1 31.01.2023, 18:24

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Африканская страна далеко не богата и деньги считать умеет.

Визит в Зимбабве в формате семейной поездки приносит больше мемов, чем результатов. Несмотря на то, что многие вещи являются особенностями протокола этой страны, со стороны выглядит трэшево и комично. Впрочем, тут у хунты представления о вкусе и стиле скорее с хозяевами мероприятия совпадают, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В сухом остатке пока не очень густо. Новые участки под золотодобычу на рассмотрении, но этот проект изначально низкорентабелен. Основные объемы были разведаны и добыты давно. Местами хунта пытается пройтись по второму разу. Результаты скромные.

Поставки промышленной техники белорусского производства дополнены меморандумом в отношении БелАЗов для нужд добычи алмазов. Но эта тема определенно не стоила визита, если смотреть на все с государственной точки зрения. А если взглянуть как на семейный бизнес (посредником при поставках выступает Президентский спортивный клуб), то картинка получается другая. Именно поэтому за столом на ужине место нашлось синепалому синегубу и сразу двум сыновьям, а также двигателю всех африканских тем для хунты гражданину сразу нескольких стран Зингману.

То, что именно техника является основной темой для переговоров, подтверждает и странная рассадка за столом, в результате которой новый министр иностранных дел почему-то оказывается на задворках, уступая место ближе к телу более весомым и доверенным персонам. Даже в рамках самой системы идет перераспределение ролей и зон влияния.

Естественно, обсуждаются и другие темы. Как обычно, агрогородки и строительство. Отдельно стоит вопрос поставок вооружений. Но в отличие от той же Венесуэлы, Зимбабве далеко не богата и деньги считать умеет. Как ни странно, но оппозиция также имеет место быть и внимательно следит за уж слишком мутными схемами.

Сотрудничество с белорусской хунтой, которая продолжает искать места «где их еще не знают» находится на особом контроле, чтобы не допустить повторения венесуэльского сценария, где страну элегантно кинули на больше чем миллиард долларов, прежде чем венесуэльцы забили тревогу.

На фоне скромной поездки «туда, где принимают», новости о создании «танковой коалиции» и переводе в практическую плоскость работы по F-16, ввергают во все большее уныние. Наиболее пессимистичный график поставок техники на фронт свидетельствует о том, что у агрессоров есть всего лишь несколько месяцев для того, чтобы попробовать изменить ситуацию на фронте. Окурок уже готовит обращение к народу. Для попытки наступления нужны будут все доступные ресурсы и все «мясо». Шансы отпетлять минимальны.

А тут еще Европа грозится уровнять санкционные режимы, лишая части лазеек. Значит, впереди истерики и ускоренные попытки сыграть в имитацию диалога и подобие политического транзита.

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