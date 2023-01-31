Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи2
- 31.01.2023, 19:20
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Они будут использоваться подразделениями спасателей.
Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи. Они будут использоваться подразделениями спасателей.
Об этом сообщает Министерство обороны Израиля.
«Министерство обороны Израиля передало украинским спасателям 3 пуленепробиваемых санитарных машин», - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильская компания «Plasan Re'em» забронировала машины скорой помощи и оснастила необходимым медицинским оборудованием.
Речь идет о дополнительных мониторах, дефибрилляторах и кислородных системах.