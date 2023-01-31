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Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи

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  • 31.01.2023, 19:20
  • 1,032
Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи

Они будут использоваться подразделениями спасателей.

Израиль передал Украине пуленепробиваемые кареты скорой помощи. Они будут использоваться подразделениями спасателей.

Об этом сообщает Министерство обороны Израиля.

«Министерство обороны Израиля передало украинским спасателям 3 пуленепробиваемых санитарных машин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская компания «Plasan Re'em» забронировала машины скорой помощи и оснастила необходимым медицинским оборудованием.

Речь идет о дополнительных мониторах, дефибрилляторах и кислородных системах.

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