«Яндекс» признал прослушку пользователей «умной колонки» 2 31.01.2023, 19:27

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Колонка «Алиса» прослушивает пользователей, даже когда они не называют ее имя.

«Яндекс» после утечки фрагментов кода сервисов компании признал, что умная колонка «Алиса» прослушивает пользователей, даже когда они не называют ее имя, но только в бета-версии. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

В компании признали, что сотрудники могли удаленно включать микрофоны на «Алисе» на несколько секунд в случайный момент. Представители «Яндекса» заявляют, что такая настройка применяется «в бета-версии колонки и используются для проверки корректности работы сервисов».

В «Яндексе» заявляют, что прослушивающий алгоритм использовался только внутри компании, чтобы, к примеру, улучшить качество активации ассистента и уменьшить количество ложных срабатываний.

«Наша работа строится на принципах честности и прозрачности. Мы исходим из того, что любой внутренний диалог, документ или исходный код при определенных обстоятельствах может стать публичным. И если это случится, нам не должно быть стыдно. Сейчас нам очень стыдно, и мы приносим извинения нашим пользователям и партнерам», — заявили в «Яндексе».

Напомним, об утечке фрагментов программного кода некоторых сервисов «Яндекса» стало известно 26 января. Спустя четыре дня «Яндекс» опубликовал результаты предварительного расследования, из которого стало известно, что фрагменты исходного кода сервисов были взяты из внутреннего репозитория, с которым работают разработчики. Компания провела аудит и нашла серьезные нарушения собственных правил: например, в некоторых частях кода были слова, оскорбительные для людей разных рас и национальностей, а в сервисах такси и доставки одни пользователи были приоритетнее для поддержки, чем другие. При этом в компании заявили, что в сеть утекла устаревшая версия кода и что утечка не несет опасности для пользователей и работоспособности сервисов.

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