Бегущие из России богачи устроили распродажу домов на Рублевке 1 31.01.2023, 20:21

4,196

За год из России могли уехать около миллиона человек.

Волна эмиграции, накрывшая Россию после начала войны в Украине и массовой мобилизации, докатилась до рынка премиальной недвижимости в Подмосковье, передает The Moscow Times.

Вслед за москвичами, выставившими на реализацию рекордный объем квартир, распродажа началась на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, где собственники ищут покупателей на десятки элитных особняков.

Общий объем предложения элитной недвижимости в Московской области за год вырос на 14%, до 2,29 тысячи лотов, из которых 80% - это дома, от которых пытаются избавиться владельцы (вторичный сегмент), подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group.

За год число выставленных на продажу подмосковных домов в высокобюджетном сегменте увеличился на 10%, до 1,85 тысячи объектов, из которых 42% расположены на Новорижском шоссе, а еще 35% - на Рублевке.

Средняя цена продаваемых подмосковных коттеджей за год снизилась на 8%, до 317 млн рублей, но на Рублево-Успенском шоссе особняки, наоборот, подорожали - на 5%, до 418 млн рублей за объект.

Цены выросли из-за «вымывания более дешевого предложения», пишут эксперты NF Group. При этом в отличие от практики предыдущих лет все меньше владельцев привязывают стоимость своих домов к иностранным валютам: после «американских горок» на Мосбирже с колебаниями курса доллара от 50 до 120 рублей, лишь 30% предложений от собственников экспонировались в доллара или евро против 50% годом ранее.

Несмотря на увеличение числа выставленных на продажу домов, число сделок вторичном элитном рынке сократилось на 4%. А основная их часть состоялась во втором полугодии. Тогда же Россия пережила крупнейшую с начала 1990х эмиграционную волну, которая унесла из страны сотни тысяч граждан, прежде всего образованных и обеспеченных.

В общей сложности за год из России могли уехать около миллиона человек, оценивали ранее аналитики Альфа-банка. Вместе с собой эмигранты забрали почти 40 млрд долларов - такая сумма, по данным ЦБ РФ, была выведена за январь-ноябрь с российских счетов в иностранные банки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».