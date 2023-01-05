Уничтоженный под Херсоном российский танк Т-90С впервые показали на видео
- 5.01.2023, 9:03
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У оккупантов были таблички с цифрами 200, словно они заранее готовились стать «200-ми».
В Сети впервые показали уничтоженный на Херсонском направлении российский танк Т-90С.
Особенности боевой единицы в том, что вместо «глаз» из комплекса «Штора-1» на нем установлены блоки «Контакт-5».
В видеофрагменте, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», показали, что у оккупантов были таблички с цифрами 200, словно они заранее готовились стать «200-ми».
«Оператор» также показал букву V на танке. На видеозаписи указали, что неоднократно снимали разбитую вражескую технику, а после публикации другие бойцы ВСУ узнавали «Гвоздики» и «Пионы», которые они уничтожили. Автор выразил надежду на то, что танк узнают бойцы, которые его сожгли.