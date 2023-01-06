«Запредельный бред»: Пионтковский рассказал об удивительных событиях в России 5 6.01.2023, 12:09

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Андрей Пионтковский

Об этом мало говорят, но это важнейший факт.

Российский оппозиционер, политолог, публицист и математик Андрей Пионтковский указал на интересную тенденцию, которая наблюдается в России в последние месяцы.

«Об этом мало говорят, но это важнейший факт. Имею в виду растущее, как грибы после дождя, количество частных армий в России. Зачем государству, ведущему войну, нужны частные армии? Это вообще запредельный бред: у министра обороны Шойгу возникает армия «Щит». Но самое шокирующее и показательное – это то, что на днях объявлено создание частной армии «Редут» мультимиллиардером Тимченко, близким к Путину. И это делается не для борьбы с Украиной. Они понимают, что война проиграна, и готовятся к грандиозному переделу собственности», – заявил эксперт в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

Затем Пионтковский уточнил, что эта война, по сути, уже идет. За последние два месяца произошло более десятка загадочных смертей крупнейших менеджеров различных сырьевых компаний.

Люди «выбрасывались из окна» или неожиданно «умирали от инфаркта». «Им некогда думать о войне с Украиной. Эта война (за передел собственности – ред.) уже в умах всех, кроме Путина, и, может быть, двух-трех сумасшедших вокруг него типа Патрушева и Ковальчука. Серьезные бандиты уже занялись следующей войной - переделом собственности, освобождающейся после провала путинской криптократии», – сказал политолог.

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