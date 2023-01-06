«Гомсельмаш» стал предприятием военно-промышленного комплекса 6.01.2023, 23:21

Гомельский завод будет помогать российской армии.

Стало известно, что в состав ОАО «Гомсельмаш» 20 декабря вошел ОАО «Гомельский радиозавод», который занимается выпуском и ремонтом военной продукции. Присоединение завода было оформлено собранием акционеров радиозавода (100% акций находится в руках у государства), пишет гомельское издание «Флагшток».

В публикации издания, которое контролируется режимом Лукашенко, указывается, что цели вхождения радиозавода в состав «Гомсельмаша» чисто экономические. На площадях завода-банкрота планируется наращивать объемы производства для российско-беларусского проекта импортозамещения: «Гомсельмаш будет отправлять в Россию комплекты сложных деталей, которые ранее завозились в РФ из других стран».

Какие комплекты сложных деталей предполагается собирать в рамках импортозамещения, официальные источники не называют.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Лукашенко передал российским оккупантам аптечки.

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