«Въехал в яму, разбил подвеску — дорожники приехали через 30 минут» 3 7.01.2023, 11:31

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Белорус попал в странную историю на дороге, которую «только вчера отремонтировали».

Погода нынешней зимой еще более непостоянная, чем женщина: то плюс, то минус, то снег, то дождь, то солнце. Асфальт, конечно, этому не очень рад. Поэтому ямы на дорогах будут появляться, даже если мы их об этом и не просили. Александр на Peugeot въехал в яму, после которой пришлось вызывать эвакуатор. Вот что случилось с его машиной, пишет autogrodno.by.

Эта история произошла в Новополоцке 4 января в 7 утра. Peugeot встречается на дороге с ямой 125*90*23. Последние цифры – глубина ямки.

– Темно было, ручьи текли, ямы не видно было, вот и въехал, – рассказывает Александр. – Вызвал ГАИ. Приехали, посмотрели, составили схему. Мне бумажку: что это я туда нырнул... Мне ее потом заверить в ГАИ надо было, иначе без печати она недействительная. Еще момент смешной был, когда сотрудник сказал: «Так ее ж (яму эту) вчера заделывали!».

Александр осмотрел свой автомобиль. Предварительный вывод такой:

– От наезда в яму вырвало ШРУС, повело полуось и, скорее всего, согнуло стойку. Возможно, поврежден рычаг, но это будет понятно только после установки колеса на место и поездки на развал/схождение. Крыло пластиковое, ему год... Замяло его. Тоже надо восстанавливать. Сейчас изучаю, что с диском, скорее всего будет деформирован и тогда вообще неясно, как быть. Они у меня редкие, и найти такой будет очень проблематично. Еще проблема с шиной: на ней шишка, а покупал месяц назад. По сути, еще новая.

Сотрудники ГАИ сказали, что дорога застрахована и относится к ЖЭУ.

«С этой бумагой вы идете в ЖЭУ и пишете заявление», – цитирует Александр слова инспектора.

Александр с этой бумагой съездил в ГАИ, поставил штамп, вернулся в ЖЭУ.

Работница ЖЭУ рассказала, какие нужны документы. Нужен был паспорт и номер карт-счета, куда выплаты переводить.

– Выплаты – это хорошо. А кто будет оценивать все? – спрашивает Александр.

– А любая СТО оценит. Что вам поменяют – то мы выплатим, – ответили в ЖЭУ.

– У меня стрельнула мысль. Приезжаю я на любую СТО, говорю: делайте мне всю подвеску. Они всю подвеску переберут – потом докажи, что ты не верблюд, – шутит Александр. – Думаю: это же должен быть какой-то эксперт. Не добившись больше ничего в ЖЭУ, поехал домой. Все равно паспорт нужен был. А заодно решил наведаться в страховую. Застрахован я в «Белгосстрахе», туда и поехал.

В страховой Александру сообщили, что, конечно, должен быть эксперт от страховой компании, который приедет, осмотрит, сфотографирует... Еще напомнили о чеке от эвакуаторщика, чтобы взял. А они это все возместят.

Сотрудник страховой компании уточнила, что по резине возместят только одно колесо. С учетом стоимости и износа.

– Какой износ? Только месяц прошел, как я поставил новую резину.

– А чек у вас есть?

– Да.

– Значит, вам без износа посчитают, раз она у вас новая.

Страховщица дала Александру все справки, распечатала заявление и с этим он поехал в ЖЭУ. Работница ЖЭУ приняла документы. Александру вернули паспорт, только копию сняли.

– Самое удивительное в этой истории, что через 30 минут после ДТП к этой яме подъехали дорожники и начали ее заделывать. Хорошо, что мы хоть размеры ее успели зафиксировать. В общем, я ждал эвакуатор и смотрел, как они работают. Но от этого уже не легче, – говорит Александр.

Что будет дальше, какие выплаты получит, – Александр обещал поделиться.

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