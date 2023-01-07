Что послушать Рождество-2023: красивые колядки и праздничные песни 7.01.2023, 13:50

Праздничную атмосферу создает не только богатый стол с традиционными блюдами.

Праздничную атмосферу на Святой вечер и Рождество обеспечивают не только традиционные блюда, главное из которых - сакральная кутья. Колядки и праздничные песни - то, что связывает нас с предками, наполняет духовностью и дарит светлые эмоции.

В подборке apostrophe.ua собрал самые красивые современные версии колядок и щедровок в исполнении известных артистов. Среди них - Джамала, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Злата Огневич и многие другие.

Колядка «Ой грало море в неділю» в исполнении Джамалы рано вошло в сборник 2022 года «Колядки на Кудрявці», которые стоит послушать всем ценителям украинской музыки.

«Добрий вечір тобі, пане господарю» - самая известная колядка, и Тина Кароль - одна из многих артистов, которая спела ее на свой лад.

U:LAV — украинская артистка, которая соединяет электронное звучание с этническими мотивами. Песня «Ой як же було ізпрежди віка» в ее исполнении познакомит слушателей с украинскими космогоническими колядками и красотой обрядовых песен.

«Во Вифлеємі нині новина» - красивая украинская колядка на Рождество, которая в исполнении Наталки Карпы звучит особенно нежно.

Победитель «Голосу країни» Сергей Лазановский выпустил альбом «Ніхто не одинокий на Різдво», и колядка «Тиха ніч» - одна из самых красивых песен в сборнике.

Украинскую народную колядку «Во Вифлеємі зоря сіяє» в исполнении Оксаны Мухи обязательно стоит послушать на Рождество.

«Ой була, була в батечка дочка» - не самая известная колядка, но 2023 год - самое время открывать для себя новые грани украинского народного творчества.

«Колядниця» - самая любимая детская колядка. Послушайте, как ее исполняет певица Оксана Муха.

«Народився бог на санях» - колядка на слова Богдана Игоря-Антоныча, музыку для которой написал украинский кобзарь Василий Жданкин. Послушайте, как она звучит в оригинале и в исполнении Марины Круть.

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