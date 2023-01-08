«Пуля попала прямо в грудь и пошла по телу» 7 8.01.2023, 14:23

3,652

Денис Урбанович рассказал о своем состоянии после ранения.

Лидер «Молодого фронта» и боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович рассказал своем состоянии после третьего ранения на фронте.

«Врачи говорят, что все заживет, нужно только время», — уверяет воин полка Калиновского. Его ранило в грудную клетку в бою на востоке Украины под Бахмутом.

«Попала пуля прямо в грудь и пошла по телу, да уперлась в ребра. Дышу не очень хорошо, легкое повреждено», — говорит калиновец. По его словам, повреждена диафрагма, грудная клетка и сломаны два ребра.

«В легких остается кровь, сейчас ставят дренаж», — добавляет Денис.

«Сделали операцию. Ну, врачи говорят, что ничего серьезного, все заживет, только нужно время», — отмечает воин полка Калиновского с позывным «Волколак».

«Чувствую себя так более-менее хорошо», — говорит Денис Урбанович.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о ранении руководителя «Молодого фронта» и его сослуживцев из полка Калиновского.

Денис Урбанович попадает в больницу уже в третий раз. Летом его контузило, а в ноябре он получил осколочное ранение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».