«Пуля попала прямо в грудь и пошла по телу»7
- 8.01.2023, 14:23
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Денис Урбанович рассказал о своем состоянии после ранения.
Лидер «Молодого фронта» и боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович рассказал своем состоянии после третьего ранения на фронте.
«Врачи говорят, что все заживет, нужно только время», — уверяет воин полка Калиновского. Его ранило в грудную клетку в бою на востоке Украины под Бахмутом.
«Попала пуля прямо в грудь и пошла по телу, да уперлась в ребра. Дышу не очень хорошо, легкое повреждено», — говорит калиновец. По его словам, повреждена диафрагма, грудная клетка и сломаны два ребра.
«В легких остается кровь, сейчас ставят дренаж», — добавляет Денис.
«Сделали операцию. Ну, врачи говорят, что ничего серьезного, все заживет, только нужно время», — отмечает воин полка Калиновского с позывным «Волколак».
«Чувствую себя так более-менее хорошо», — говорит Денис Урбанович.
Ранее сайт Charter97.org сообщал о ранении руководителя «Молодого фронта» и его сослуживцев из полка Калиновского.
Денис Урбанович попадает в больницу уже в третий раз. Летом его контузило, а в ноябре он получил осколочное ранение.