«В Польше инфраструктура на порядок опережает Беларусь» 6 8.01.2023, 14:57

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Белорусские айтишники отреагировали на неадекватное заявление замдиректора ПВТ.

Уехавшие за границу белорусские айтишники отреагировали на заявление замдиректора ПВТ Кирилла Залесского о том, что они якобы «мечтают вернуться».

«Уехал из Беларуси сразу после начала войны, поскольку на протяжении последних 2 лет казалось будто нахожусь в аду. Сейчас нахожусь в Польше, и даже тут инфраструктура на порядок опережает Беларусь. Нет даже потребности в машине: отличный городской транспорт, торговые центры прямо у крупных пересадочных узлов, часто ходящие междугородние поезда, аэропорт, до которого очень легко и быстро можно добраться на городском транспорте и электричке, и с которого есть очень дешевые авиарейсы в другие страны, где также есть прекрасно развитая инфраструктура. Так что у меня есть желание вернуться в Беларусь исключительно для свержения режима Лукашенко и для помощи преобразования Беларуси в такую же комфортную страну с прекрасной инфраструктурой для жизни».

«Пока то, что наблюдаю в нашей компании. Офис в Минске присутствует только по одной причине: муторно и долго закрывать. Найм в Беларуси заморожен, повышение зарплат заморожено, новые проекты в Беларуси не размещают, только исполнение обязательств по старым. Всем предлагают релокацию, в условиях найма прописано, если человек без проекта сидит дольше 3х месяцев, его сокращают. Любопытно, что компания предлагала релокацию менеджменту, некоторые бородатые «дети» думали, что пронесет, и от релокации отказывались, а когда прижало, на их места в виду отказа от переезда наняли людей из Южной и Северной Америки, Польши, Испании, Германии. В итоге бородатые «дети» увольняться из хорошей компании не хотят, но и нет клиентов, которые готовы за их работу платить».

«В 2020 уехал из РБ. Сначала в Украину, затем в Польшу, Швецию, Данию. Теперь живу в США. У меня семья, двое детей. В Беларусь уже не вернусь. Школа, сад, в целом все по-другому. Во многом лучше. Конечно есть желание увидеть родных. Но при этом режиме на территории РБ находиться небезопасно. Брат с семьей переехал в Литву. Сестра с семьей — в Грузию. В РБ остались только родители. Большинство друзей тоже уехали».

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