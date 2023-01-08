Гиркин набросился на Пригожина за провалы у Бахмута и Соледара 9 8.01.2023, 15:21

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Россия проиграла стратегически, бросив главные силы на это направление.

В российской так называемой «партии войны» усиливаются конфликты из-за неудач на фронте.

Офицер ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) «наехал» на главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за плачевную ситуацию в районе Бахмута и Соледара.

Свои претензии кремлевскому миллиардеру Стрелков высказал на личном канале в Telegram.

Стрелков возмущен тем фактом, что военное командование РФ выбрало для ожесточенных лобовых штурмов самые укрепленные участки фронта.

Военный преступник также высказал сомнения в правдивости сведений о том, что «Вагнеру» якобы удалось прорваться в центр Соледара.

«До взятия Бахмутско-Соледарской агломерации очень далеко», - заверил Стрелков.

Он считает, что бои на истощение на этом участке будут идти еще не один месяц. И даже если России удастся захватить эти города (что маловероятно), это не улучшит положение оккупационных войск РФ на фронте.

«Стратегически мы уже проиграли, вновь бросив лучшие силы и средства «на негодный объект», - заявил российский диверсант.

Он заверил, что Пригожин не является хорошим военачальником, так как «безрезультатно расходует своих солдат».

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