Ночью в Беларуси будет до -25°C

Ночью в Беларуси будет до -25°C2
- 8.01.2023, 17:56
- 2,494
Объявлен желтый уровень опасности.
Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности 8 января. В воскресенье ночью местами по Витебской и Могилевской областям температура воздуха понизится до -25°C. На отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица.
В Минске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог пронозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит -15… -17°C, днем -6… -8°C. Будет дуть юго-восточный ветер 4-9 м/с, порывами до 12.