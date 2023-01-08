Ночью в Беларуси будет до -25°C 2 8.01.2023, 17:56

2,494

Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности 8 января. В воскресенье ночью местами по Витебской и Могилевской областям температура воздуха понизится до -25°C. На отдельных участках дорог Беларуси сохранится гололедица.

В Минске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог пронозируется гололедица. Температура воздуха ночью составит -15… -17°C, днем -6… -8°C. Будет дуть юго-восточный ветер 4-9 м/с, порывами до 12.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».