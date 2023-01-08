На аукционе продают пейзажи Минска 1942 года, нарисованные немецким художником 8.01.2023, 19:42

Ценность этих работ не столько художественная, сколько историческая.

На онлайн-аукционе продают пять картин немецкого живописца Эдуарда Винклера, это зимние пейзажи Минска 1942 года, пишет «Комсомолка» со ссылкой на госТВ. Ценность этих работ не столько художественная, сколько историческая.

Художник Винклер оказался на Восточном фронте во время Второй мировой войны. На пяти работах узнаваемые места - Верхний город со Свято-Духовым собором и костелом Девы Марии, а также теперь уже не существующая главная мечеть. Среди лотов также белорусский сельский пейзаж. Любопытно, что по его картинам не скажешь, что написаны они во время войны – это зимние пейзажи, хотя к 1942 году Минск уже значительно разрушен.

Любопытно, что Винклер родился в Санкт-Петербурге, но окончил престижную Мюнхенскую академию изящных искусств. С 43-го по 45-й годы прошлого века он был участником антифашистского подполья в Германии.

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