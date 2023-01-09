«Можно позавидовать смекалке водителя этого автомобиля» 3 9.01.2023, 16:54

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Изобретательные белорусы рассказали о перевозке габаритных грузов.

Приходилось ли вам перевозить на автомобиле груз, который не помещался в багажник? Как вам Fiat 500, в который загрузили дверь, по ощущениям больше этого автомобиля?

— Fiat 500 может все! Даже перевезти старую входную дверь. Можно позавидовать смекалке водителя этого автомобиля, — считает автор фото.

Машину видели на улице Розы Люксембург в Минске, пишет onliner.by.

Кстати, на подобное способны и другие автомобили. Владелец Peugeot 206CC рассказал о своем опыте перевозки грузов.

— Кабрики с жесткой крышей практичнее универсала. Перевезти свой собственный выхлоп, который оторвался, — легко. Перевезти инструмент целой бригады — да. Крышу сложил — и вот у вас огромный багажник, — говорит он.

Можно, конечно, пытаться нагружать багажник до упора. Главное, чтобы упор был не в пассажира.

А как бы вы везли шестиметровые доски? Владелец Honda CR-V нашел способ.

— После ураганного ветра крышу на даче сняло. С тех пор дача стоит с новой, — рассказал автор фото.

И ведь не только на авто можно перевозить габаритные грузы. Чем вам электросамокат не транспорт?

Еще один читатель рассказал, что постоянно пользуется преимуществами регтопа в своем Renault Twingo.

— Контейнер литров на 250 с верхней погрузкой, — смеется автовладелец.

Вы не считаете Audi TT вместительным автомобилем? Что ж, кое-кто с вами бы не согласился. Машину видели возле строительного гипермаркета на улице Наполеона Орды в Минске.

Другой читатель придумал, как использовать рейлинги и велобагажник на крыше своего авто.

— Я приводил в порядок второе авто, требовалось перевезти крылья и бамперы, — рассказал он.

Что ж, получилось неплохо.

А как вам такое использование багажника Mercedes?

В Audi на заднем ряду можно перевезти упакованный духовой шкаф — проверено.

Когда заказчик попросил звезду с неба

Как на обыкновенном седане Volvo перевезти 9 кубов утеплителя? В стойки крыши вмонтирована арматура, на нее приварена малая конструкция из профиля, а к ней прикручена болтами большая площадка. Правда, грузить приходилось со стремянки

В машине 6 пачек технониколя, еще одна пачка привязана к доскам. Длина досок — 4,5 метра

Возможно, это передвижная беседка на колесах

Наверное, самый элементарный способ перевезти диван?

В обычном Volkswagen Caddy, оказывается, можно перевезти Suzuki Boulevard 1500

Renault Twingo — весьма вместительный автомобиль, не находите?

Ничего особенного, просто мотоциклист перевозит велосипед

Всегда есть выбор, на чем поехать.

Какой милый пассажир.

Бак на 500 литров. И бабушке не объяснишь, что у тебя всего лишь маленький Golf.

Спагетти?

Можно и шестиметровые доски попытаться перевезти. Горизонтально.

Или вертикально.

«После предложения своей будущей жене, я погрузил все ее вещи со съемной квартиры и перевез к себе. Passat B8 помог забрать все за один раз (вещи внутри, диван на крыше, любимая рядом). Удивлению любимой не было предела», — рассказал нам читатель.

А еще так можно возить пиццу.

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