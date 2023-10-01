закрыть
1 октября 2023, воскресенье, 5:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Просыпаться утром без труда: хитрости, которые помогут пробудиться

  • 1.10.2023, 5:18
Просыпаться утром без труда: хитрости, которые помогут пробудиться

Будете бодрыми и энергичными с самого начала дня.

Как без труда проснуться утром? Этот вопрос волнует многих людей, которые хотят быть бодрыми и энергичными с самого начала дня. Существует несколько советов, которые помогут вам легче вставать с постели и настроиться на продуктивный день, пишет dialog.ua.

- Соблюдайте режим сна. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет вашему организму привыкнуть к определенному ритму и регулировать свой биологический час.

- Избегайте синего света перед сном. Синий свет, который излучают гаджеты, телевизоры и лампочки, подавляет выработку мелатонина - гормона, отвечающего за сон. Поэтому за час до сна отключите все электронные устройства и почитайте книгу или послушайте спокойную музыку.

- Создайте комфортные условия для сна. Ваша спальня должна быть темной, тихой и прохладной. Используйте шторы, беруши, вентилятор или кондиционер, чтобы обеспечить себе оптимальную среду для отдыха. Также выбирайте удобное постельное белье, подушки и матрас, которые подходят вашим предпочтениям.

- Не давите на кнопку «отложить». Когда будильник звенит, не искушайтесь отложить его на пять или десять минут. Это только ухудшит ваше состояние, так как вы нарушите цикл сна и почувствуете себя еще более сонными и раздражительными. Лучше поставьте будильник на то время, когда вам действительно нужно встать, и не дайте себе возможности откладывать его.

- Поднимитесь с кровати сразу же. Как только вы услышите будильник, не лежите в кровати, размышляя о своих планах или проблемах. Это только затормозит ваш запуск и снизит вашу мотивацию. Вместо этого встаньте с кровати, растянитесь, откройте окно или занавески, чтобы пустить свет и свежий воздух. Это поможет вам проснуться и оживиться.

- Выпейте стакан воды. Во время сна ваш организм теряет жидкость, поэтому важно пополнить ее утром. Выпейте стакан воды сразу после пробуждения, чтобы увлажнить слизистые оболочки, очистить организм от токсинов и улучшить работу мозга и сердца.

- Сделайте зарядку или утреннюю прогулку. Физическая активность утром способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья, которые поднимают настроение и борются со стрессом. Также она улучшает кровообращение, повышает тонус мышц и укрепляет иммунитет. Вы можете сделать небольшую зарядку, йогу, пробежку или просто прогуляться по улице, чтобы разбудить свое тело и дух.

- Съешьте здоровый завтрак. Завтрак - это самый важный прием пищи, который запускает ваш метаболизм и дает вам энергию на весь день. Не пропускайте завтрак и выбирайте продукты, которые содержат белки, сложные углеводы, здоровые жиры, витамины и минералы. Например, яичница с овощами, овсяная каша с фруктами и орехами, йогурт с мюслями и ягодами.

- Поставьте себе цели на день. Чтобы быть мотивированным и продуктивным, вам нужно иметь четкое представление о том, что вы хотите достичь за день. Составьте список своих задач и приоритетов, определите сроки и ресурсы, которые вам понадобятся. Также поощряйте себя за выполненные дела, отмечая их или награждая себя маленькими удовольствиями.

- Будьте позитивны. Наконец не забывайте о своем настроении и отношении к жизни. Постарайтесь видеть хорошее в каждом дне, быть благодарным за то, что у вас есть, и не сравнивать себя с другими. Также окружайте себя позитивными людьми, которые поддерживают и вдохновляют вас.

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»