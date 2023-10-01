Просыпаться утром без труда: хитрости, которые помогут пробудиться 1.10.2023, 5:18

Будете бодрыми и энергичными с самого начала дня.

Как без труда проснуться утром? Этот вопрос волнует многих людей, которые хотят быть бодрыми и энергичными с самого начала дня. Существует несколько советов, которые помогут вам легче вставать с постели и настроиться на продуктивный день, пишет dialog.ua.

- Соблюдайте режим сна. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет вашему организму привыкнуть к определенному ритму и регулировать свой биологический час.

- Избегайте синего света перед сном. Синий свет, который излучают гаджеты, телевизоры и лампочки, подавляет выработку мелатонина - гормона, отвечающего за сон. Поэтому за час до сна отключите все электронные устройства и почитайте книгу или послушайте спокойную музыку.

- Создайте комфортные условия для сна. Ваша спальня должна быть темной, тихой и прохладной. Используйте шторы, беруши, вентилятор или кондиционер, чтобы обеспечить себе оптимальную среду для отдыха. Также выбирайте удобное постельное белье, подушки и матрас, которые подходят вашим предпочтениям.

- Не давите на кнопку «отложить». Когда будильник звенит, не искушайтесь отложить его на пять или десять минут. Это только ухудшит ваше состояние, так как вы нарушите цикл сна и почувствуете себя еще более сонными и раздражительными. Лучше поставьте будильник на то время, когда вам действительно нужно встать, и не дайте себе возможности откладывать его.

- Поднимитесь с кровати сразу же. Как только вы услышите будильник, не лежите в кровати, размышляя о своих планах или проблемах. Это только затормозит ваш запуск и снизит вашу мотивацию. Вместо этого встаньте с кровати, растянитесь, откройте окно или занавески, чтобы пустить свет и свежий воздух. Это поможет вам проснуться и оживиться.

- Выпейте стакан воды. Во время сна ваш организм теряет жидкость, поэтому важно пополнить ее утром. Выпейте стакан воды сразу после пробуждения, чтобы увлажнить слизистые оболочки, очистить организм от токсинов и улучшить работу мозга и сердца.

- Сделайте зарядку или утреннюю прогулку. Физическая активность утром способствует выработке эндорфинов - гормонов счастья, которые поднимают настроение и борются со стрессом. Также она улучшает кровообращение, повышает тонус мышц и укрепляет иммунитет. Вы можете сделать небольшую зарядку, йогу, пробежку или просто прогуляться по улице, чтобы разбудить свое тело и дух.

- Съешьте здоровый завтрак. Завтрак - это самый важный прием пищи, который запускает ваш метаболизм и дает вам энергию на весь день. Не пропускайте завтрак и выбирайте продукты, которые содержат белки, сложные углеводы, здоровые жиры, витамины и минералы. Например, яичница с овощами, овсяная каша с фруктами и орехами, йогурт с мюслями и ягодами.

- Поставьте себе цели на день. Чтобы быть мотивированным и продуктивным, вам нужно иметь четкое представление о том, что вы хотите достичь за день. Составьте список своих задач и приоритетов, определите сроки и ресурсы, которые вам понадобятся. Также поощряйте себя за выполненные дела, отмечая их или награждая себя маленькими удовольствиями.

- Будьте позитивны. Наконец не забывайте о своем настроении и отношении к жизни. Постарайтесь видеть хорошее в каждом дне, быть благодарным за то, что у вас есть, и не сравнивать себя с другими. Также окружайте себя позитивными людьми, которые поддерживают и вдохновляют вас.