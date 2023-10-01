Казахстан уходит прочь от России 1 Оксана Ветер, RFI

1.10.2023, 11:17

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Астану становится ключевом геополитическим союзником для ЕС.

Казахстан будет «следовать санкционному режиму в отношении России». Такое заявление сделал президент страны Касым-Жомарт Токаев в Берлине. В последнее время контакты между Западом и Астаной активизировались: в страну прибывают делегации из Европарламента, МИД Британии, а в Германии считают Казахстан приоритетным партнером. В то же время в Астане уверенно заявляют о «многовекторности» и о том, что санкции для РФ «контрпродуктивны». Последние заявления – изменение политики или временная тактика?

Заявление президента Казахстана стало самым громким на форуме Berlin Global Dialogue. Она прозвучала еще перед его выступлением. Токаев публично отреагировал на обеспокоенность властей Германии, что через Казахстан в Россию могут поступать товары, которые помогают Кремлю в войне против Украины. В ответ он заверил:

ЦЫТ1 Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму в отношении России. И каких-либо опасений немецкой стороны по поводу возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть.

В ходе дискуссии на конференции он призвал к реформированию Совбеза ООН. В частности, Токаев поддержал кандидатуру ФРГ на место в Совбезе и добавил, что эта структура должна стать более «инклюзивной» и охватить «страны среднего размера», к которым он причислил и Казахстан.

Российская пресса сразу разразилась реакциями: пропутинские политологи заявили, что страна переходит на «антироссийские рельсы» и хочет завоевать «лояльность Запада», чтобы экспортировать сырье в Европу. Кремлевские эксперты утверждали, что, вероятно, Казахстан ограничится заявлениями. А если нет, угрожали властям страны беспорядками, вспышками «народного» недовольства и акциями протеста.

Не прошло и времени от заявления, как президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в интервью казахским СМИ, что Казахстан не является «анти-Россией». Астана поддерживает курс на сотрудничество с Москвой. Он отметил, что у России и Казахстана есть «давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи».

— Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, подвергшихся эрозии в результате обострения глобальной ситуации, — добавил Токаев.

При этом он отметил, что Казахстан не торгует с Россией подпадающими под санкции товарами.

Активизация контактов с Западом

Экономические контакты Европы и Астаны активизировались начиная с прошлого года. По данным МИД Казахстана, в 2022 году объем прямых инвестиций от ЕС в экономику страны стал рекордным за последнее десятилетие. Товарооборот между сторонами составляет 39,9 млрд долларов США, что на 38% выше показателя предыдущего года. В этом году объем торговли увеличился еще и за полгода превысил 20 млрд. долларов.

Казахская нефть частично заменила Германии российскую, а редкоземельные металлы могут стать альтернативой китайскому сырью, пишет DW.

В последние месяцы участился и обмен делегациями. В августе страну посетили депутаты Европарламента. Стороны говорили о сотрудничестве в Каспийском регионе в области энергетики, транспорта и логистики. Несколько дней назад в страну прибывает делегация из Британии – заместители глав МИД и Минобороны. Они будут обсуждать укрепление связей в области международного сотрудничества и безопасности.

На берлинском форуме канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Казахстан ведущим торгово-экономическим партнером Германии в Центральной Азии. Он отмечает важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата. Не считая того, генканцлер ФРГ заявил, что Германия и Европейский альянс полностью поддерживают инициированные Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.

Олаф Шольц отметил, что из-за российской агрессии против Украины многие страны испытывают дискомфорт от зависимости в поставках сырья из России и Беларуси. Он предположил, что мир был бы более устойчив, если бы удалось добиться большей диверсификации добычи и переработки сырья в других точках планеты.

Участники дискуссии во время форума говорят, что поставляемые Казахстаном товары для Европы «критически важны». Речь идет, в частности, о редкоземельных металлах. Токаев добавил, что обсуждал на встрече с Олафом Шольцем идею создания казахстанско-германского консорциума по добыче и последующей переработке такого сырья.

Центральная Азия – ключевой геополитический союзник для ЕС

Германия делает ставку на Казахстан и Центральную Азию, чтобы оказывать давление на Россию, пишет издание Euractiv.

На встрече с Токаевым Олаф Шольц подчеркнул:

«Важно, что правительство Казахстана поддерживает нас в предотвращении обхода санкций и принимает контрмеры».

Генканцлер добавил, что обе страны стремятся активизировать свое сотрудничество в области международных отношений и геополитики. Шольц отметил, что ЕС стремится привлечь на свою сторону Центральную Азию как ключевого геополитического союзника.

На форуме Berlin Global Dialogue состоялось много встреч западных лидеров с руководителями и чиновниками из стран Центральной Азии. Это означает, что значение региона для Запада растет, пишет Euractiv. Причины этого – близость стран Центральной Азии к России и возможность прямо или косвенно влиять на нее, а также богатство природных ресурсов.

— Казахстан является координационным центром инициативы ЕС Global Gateway (программой ЕС по укреплению связей с развивающимися экономиками и Глобальным Югом), с помощью которой мы хотим продвигать ключевые инфраструктурные проекты, — сказал Шольц.

Ослабление путинского контроля

Несмотря на неустойчивость позиции Астаны, обещание президента Казахстана не помогать России обходить санкции свидетельствует об ослаблении контроля путинского режима над регионом, написал в Х (бывший Твиттер) британский экономист Тимоти Эш.

– Ого, огромный шаг. Это свидетельствует об ослаблении хватки во всех регионах из-за вторжения Путина в Украину. В последние недели он потерял Армению из-за неспособности России помочь в Карабахе, – написал Эш.

Оксана Ветер, RFI

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