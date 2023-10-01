Лукашисты испугались работников Лидского ЖКХ 1 1.10.2023, 16:56

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На предприятии идут массовые задержания и увольнения.

Силовики задержали за комментарии семь сотрудников дорожно-эксплуатационного производства Лидского ЖКХ. Об этом сообщил телеграм-канал «Задержания, суды в Лиде».

По данным правозащитников, рейд силовиков прошел 28 сентября. Задержали около семи мужчин в возрасте 40−45 лет за «экстремистские» посты, комментарии в соцсетях.

«После задержания никого не отпустили. Приказ — уволить «нарушителей порядка». В последнее время уволили до окончания контракта трех программистов на ЖКХ и мастера-женщину», — сообщили правозащитники.

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