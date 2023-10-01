ВСУ о боях в районе железной дороги возле Бахмута: Разворачиваются ключевые события 1 1.10.2023, 17:31

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На северном фланге Бахмута россияне идут лоб в лоб.

В районе железной дороги у Бахмута Донецкой области идут тяжелые бои. События разворачиваются динамически. Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в воскресенье, 1 октября.

- Здесь разворачиваются ключевые события. Нельзя сказать, что сейчас она полностью наша или их. Сейчас продолжаются интенсивные боевые действия с применением беспилотников, артиллерии, стрелкового оружия, танков и т.д. Сейчас там очень горячо, — прокомментировал он.

Он добавил, что оккупанты продолжает штурмовать позиции украинцев на южном фланге, чтобы повернуть господствующие высоты.

- На северном фланге, применяя такие контрнаступательные действия, кафиры пытаются остановить украинское наступление, идя лоб в лоб. В то же время на южном — штурмуют, чтобы отбить утраченные позиции, — рассказал Eвлаш.

По его словам, всего на Бахмутском направлении сосредоточено 53 тысяч российских военных, в том числе в городе — 10 тысяч.

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