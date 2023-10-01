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Названы пять самых полезных продуктов октября

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  • 1.10.2023, 17:37
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Названы пять самых полезных продуктов октября

Они улучшат настроение и укрепят иммунитет.

Осень – время сложное. В условиях неустойчивой погоды, когда днем может быть тепло, а ночью заморозки, дует пронизывающий ветер, а под ногами лужи – так легко простудиться.

Против всех этих невзгод помогут сезонные фрукты и овощи - те, что созрели к октябрю специально, чтобы нас поддержать, повысить настроение и укрепить иммунитет.

Топ-5 самых полезных продуктов октября:

Калина

Старинное лечебное средство, которое используется и в наши дни. Чай с калиной или сок из нее, добавленный в горячее питье – отлично помогают от простуды. Как и малина, калина особенно рекомендуется при простуде, так как обладает противовоспалительным действием и повышает иммунитет. Кроме этого, она и кровотечение остановит, и организм очистит, и сердечно-сосудистую систему поддержит, и артериальное давление отрегулирует.

Противопоказана калина при склонности к тромбообразованию и повышенной свертываемости крови.

Тыква

В ней содержится очень редкий витамин Т, который влияет на обмен веществ. Тыква помогает заживлять раны и ожоги, потому что в ней много витамина А, который выводит токсины, шлаки, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Она содержит много необходимых человеку минералов - железо, медь, магний, марганец и фосфор, а также аминокислоты (аргинин, глутаминовую кислоту, цинк, кальций, калий, фолиевую кислоту, селен и ниацин). В тыквенных семечках содержится линоленовая кислота, которая укрепляет артерии.

Кроме того, как и всякий яркий овощ, она повышает настроение в осеннее ненастье.

Белокочанная капуста

Зимние сорта капусты поспевают только в октябре – их снимают с грядки после первых морозов. И в октябре же капусту начинают квасить. Но и в свежем виде плотные кочаны капусты будут храниться довольно долго. А также сохранять витамины, которые содержатся в них: например, редкий витамин U —он способен вылечивать язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенные колиты, гастриты и вялость кишечника; также в капусте много витамина С, и главное - он долго в ней сохраняется.

Рябина

Яркие гроздья рябины – лучшее украшение осеннего сада, но не только. Рябина очень полезная ягода, она содержит рекордное количество каротина, а в черноплодной рябине много калия. Рябину применяют при авитаминозах, поэтому ее очень хорошо заготавливать на зиму. В ней много витаминов РР, В1, В2. А еще в вопросе борьбы с вирусами и бактериями рябина могла бы поспорить с луком: она очень эффективна в период эпидемий.

Свекла

Один из главных борцов с осенней депрессией и хандрой. Она насыщает организм витаминами А, С, В, Е, Р, РР и микроэлементами – железом, магнием, калием, кальцием и молибденом. А по содержанию йода – одного из основных элементов, отвечающих за хорошее настроение – свекла вообще является чемпионом в мире овощей.

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