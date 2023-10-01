Каждый шестой житель Беларуси — пожилой 2 1.10.2023, 18:26

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Многие белорусы вынуждены работать на пенсии.

В Беларуси и во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Белстат опубликовал к дате официальный статистический обзор, в котором есть интересные цифры об этой категории граждан.

Всего на начало этого года в Беларуси проживал 1 миллион 517 тысяч пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше; отметим что ООН и ВОЗ считают пожилыми людей старше 60 — то есть фактически в нашей стране их даже больше). По подсчетам Белстата, каждый шестой житель страны — пожилой.

27,6% пожилых белорусов проживают в сельской местности, остальные — в городах. Две трети из их числа — женщины (вероятно, это объясняется заметно более низкой продолжительностью жизни мужчин в нашей стране). Больше всего пожилых в Минске (более 300 тысяч) и Минской области (более 230 тысяч), меньше всего — на Могилевщине (168 тысяч).

По информации Белстата, в 2022 году доля лиц в возрасте 65−74 лет составила 1,9% от общего числа «занятых в экономике» страны людей (общее число работающих пожилых не приводится). Лидирует по этому показателю сфера образования (4,3% работающих в сфере — пожилого возраста).

Далее идет сфера здравоохранения и социальных услуг (3,6%), на третьем месте — профессиональная, научная и техническая деятельность (3,2%).

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