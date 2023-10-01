«Покраснел и выглядел растерянно»: Путин угодил в новый конфуз 8 1.10.2023, 19:14

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Соцсети смеются над видео из Кремля со встречи правителя РФ с президентом Южного Судана.

Вызвавшие насмешки в социальных сетях переговоры Путина с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром получили продолжение - в Сети появилось видео нового конфуза, произошедшего в Кремле в ходе встречи, отмечает dialog.ua.

На камеры протокольной съемки попал момент перед выступлением Путина, когда Киир пытался надеть наушник синхронного перевода. Неловкий момент длился около минуты и заставил покраснеть Путина, который на фоне международной изоляции вынужден общаться с африканскими лидерами стран третьего мира.

Киир неуклюже вертел в руках наушник, который пытался зацепить за ухо. Пауза настолько растянулась, что ему начал помогать Путин. Но не помогло и это, наушник выпал из рук африканского политика и упал на пол. Неловкость гостя охватила и Путина, который покраснел и выглядел растерянно. В итоге наушник надевали все вместе с протокольной службой Кремля.

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