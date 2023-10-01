Сколько дней можно пропускать школу без справки? 3 1.10.2023, 19:26

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Стали известны ответы на популярные вопросы об учебе.

На вопросы «Минск-Новостям» ответила заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова. Приводим некоторые из ответов.

Сколько дней подряд можно пропускать школу без справки?

— Пропуск занятий без документа, подтверждающего уважительность причины, недопустим. В период подъема заболеваемости СОVID-19 учащемуся разрешалось отсутствовать в школе до 5 дней без предоставления справки. Сейчас эти рекомендации Минздрава отменены, и мы опираемся на государственный школьный стандарт. Если ребенок заболел и не пришел на уроки, по его выздоровлению необходимо предоставить соответствующий медицинский документ.

Пропуск занятий возможен и по договоренности с администрацией. Например, если у школьника наблюдается кратковременное недомогание (1-2 дня), родители приносят в учреждение образования заявление.

Восемь уроков в день — это нормально?

— В школьном расписании такое количество учебных занятий недопустимо. Однако если оно получилось путем составления не только уроков, но и, скажем, классного или информационного часа, факультатива, тогда это возможно.

На занятиях смартфон под запретом. А на перемене?

— Во время перерыва мобильным телефоном можно воспользоваться исключительно для оперативной связи с близкими родственниками в случае неотложной необходимости. Это значит, что слушать музыку, делать фото, просматривать мессенджеры, играть в игры и так далее школьнику на перемене не разрешено.

Кроме того, нужно помнить: находясь в учреждении образования, ребенок должен отключать звук гаджета. Изъятие у учащихся мобильных телефонов на переменах не предусмотрено. Хотя в столичных учреждениях образования есть примеры, когда на родительских собраниях мамы и папы принимали коллегиальное решение о том, чтобы дети сдавали смартфоны на все время учебы.

Должен ли ребенок посещать шестой школьный день?

— Обязанность посещать мероприятия шестого школьного дня не установлена, если речь не идет о факультативных занятиях. Последние могут проводиться по расписанию в субботу.

Ребенку в гимназии выдали старые учебники, которые до него использовали уже пять школьников. Некоторые пособия склеены скотчем вдоль и поперек. Имеют ли родители право не платить за них и потребовать замены?

— Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 107 утверждено Положение о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования. В соответствии с документом срок эксплуатации пособий, используемых один (полтора) раз в неделю, составляет шесть лет. Также законный представитель учащегося вправе обратиться в школьную библиотеку с вопросом о замене отдельных учебников или всего комплекта. Альтернативу предлагают при наличии дополнительных экземпляров в фонде.

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