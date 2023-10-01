Дела в экономике все хуже и хуже: Путин признал, что принятые РФ меры не работают 2 1.10.2023, 21:55

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Российские чиновники, блогеры и даже хозяин Кремля признают, что экономическая ситуация в РФ усугубляется.

Кремль утверждает, что санкции Запада не смогли повлиять на российскую экономику, однако ситуация в РФ продолжает ухудшаться и вызывает раздражение у Путина, который не может понять, что происходит. После того как в России резко подскочили цены на бензин, правительство запретило его экспорт из РФ, но цены все равно растут. Об этом Путин пожаловался на заседании российского правительства, отмечая отсутствие реакции рынка на принятые меры.

Как сообщает dialog.ua, об этом журналист Денис Казанский рассказал в своем YouTube-канале, публикуя жалобы российских блогеров и политиков на экономическую ситуацию в стране.

Он обратил внимание на насмешку российского министра финансов, неудачная шутка которого вызвала возмущение россиян. По словам Силуанова, если ничего не покупать, то в принципе цены в РФ нормальные.

Казанский также показал фрагмент интервью сбежавшей из Киева в Донецк блогерши Татьяны Монтян, которая заявила о "безумных ценах" в оккупированном Донецке, где ценник на продукты выше московских в полтора раза. В самой Москве также не радостно - мэр города Собянин заявил, что рынки азиатских стран оказались еще более жесткими, чем западные, и компенсировать за счет них потери от санкций на Западе у России не получится.

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