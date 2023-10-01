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«Сотрудник McDonald's получает около $4200 в месяц»

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  • 1.10.2023, 22:41
  • 2,130
«Сотрудник McDonald's получает около $4200 в месяц»

Белоруска рассказала о жизни в Швейцарии.

Белоруска Анна семь лет прожила в Польше, а затем переехала в Швейцарию. Своим опытом адаптации в новой стране она делится в TikTok. Одна из публикаций привлекла внимание швейцарских журналистов газеты Blick, пишет издание «Белорусы и мир».

В частности, журналистов привлек пост нашей соотечественницы, в котором она удивляется местным очень высоким зарплатам, называя их «просто безумными».

@runetsout If you have any questions about moving to Switzerland, just DM me and I will do my best to help you #switzerland #swissprice #swisssalary #swissjob ♬ original sound - Anya

Аня поясняет, что сотрудник McDonald’s получает около 4200 долларов в месяц, обычный консультант — около 8000 долларов, а профессор в университете — около 13 000 долларов.

Журналисты Blick подчеркнули, что не знают, какими данными пользовалась белоруска, озвучивая именно эти цифры зарплат, и обратили внимание на комментарии под постом нашей соотечественницы. А там в основном пишут, что получки, конечно, высокие, но и жизнь в Швейцарии крайне дорогая.

Если вычесть налоги, плату за аренду жилья, а также принять во внимание высокие цены, то получится не больше, чем в других странах.

Кто-то для примера отмечает, что в Швейцарии один Big Mac meal обойдется примерно в 25 долларов, кто-то — что баночка Nutella стоит 15 долларов, и так далее.

Аня подтверждает, что зарплаты в видео приведены до уплаты налогов, но говорит, что налоги в стране не большие, зависят от дохода, и что она живет в квартире в Цюрихе за 1 800 евро.

Пост белоруски на данный момент просмотрели 2,1 млн раз. Он собрал 2611 комментариев и 195,6 тысячи «лайков». Также 17,2 тысячи человек добавили видео в категорию «Избранное».

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